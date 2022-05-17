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Российская теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы

Российская теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы
Фото: Robert Prange/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что из-за травмы вынуждена досрочно завершить выступления в нынешнем сезоне.

"Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в (турнире Большого шлема) Ролан Гаррос и других турнирах в этом году!" - написала спортсменка в соцсетях.

"Из-за боли в течении длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере. После нескольких месяцев реабилитации в этом году и участия только в трех турнирах, последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться более сильной в следующем году", - добавила она.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Павлюченкова сейчас занимает 21-е место.

теннис Анастасия Павлюченкова
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