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Даниил Медведев проиграл в первом после операции матче

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира Даниил Медведев уступил французу Ришару Гаске в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве.

Результат матча - 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Гаске, который в рейтинге АТР занимает 75-е место.

Турнир Gonet Geneva Open-2022 в Швейцарии относится к категории АТР-250.

Для Медведева выступление в Женеве является первым выходом на корт после операции по удалению грыжи, о которой он сообщил 2 апреля.

В начале мая стало известно, что Медведев выступит на турнире Большого шлема Roland Garros-2022, основные соревнования которого стартуют 22 мая.

На счету 26-летнего россиянина 13 титулов, включая US Open-2021.

теннис Даниил Медведев
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