Гандболистки ЦСКА и "Ростов-Дона" вновь сыграют в финале чемпионата России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА и ростовская команда "Ростов-Дон" составили финальную пару чемпионата России по гандболу среди женщин.

Действующий чемпион России ЦСКА в полуфинале по сумме двух встреч обыграл соперниц из звенигородской "Звезды". Ответная встреча в Москве завершилась со счетом 32:28 в пользу армейской команды, которая была сильнее и в первом матче в гостях (37:20).

Что касается "Ростов-Дона", в 1/2 финала эта команда нанесла поражение тольяттинской "Ладе". Результат ответной игры на площадке ростовчанок во вторник – 34:27. Первая игра завершилась со счетом 43:30 также в пользу "Ростов-Дона".

Первая встреча в рамках финала пройдет 23 мая в Ростове-на-Дону, ответная – 29 мая в Москве.

ЦСКА и "Ростов-Дон" встречаются в финале второй год подряд. В предыдущем году победили гандболистки ЦСКА.