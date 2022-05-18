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Эксперты сочли верным назначение пенальти в ворота "Спартака" в пользу "Зенита"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза и члены Департамента судейства РФС оценила как соответствующее правилам решение Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота "Спартака" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

"Павел Кукуян правильно назначил пенальти в матче "Спартак" - "Зенит" на 90-й минуте", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Встреча прошла 15 мая в Москве и завершилась со счетом 1:1.

футбол ФК Спартак ФК Зенит
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