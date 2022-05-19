Футболист ЦСКА Гбамен покинет команду по окончании сезона

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ивуарийский полузащитник Жан-Филипп Гбамен покинет московский ЦСКА после завершения сезона, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"С игроком завершается арендное соглашение", - говорится в сообщении.

"Мы благодарим Гбамена за яркую игру в составе красно-синих и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - отмечается в сообщении.

Футболист присоединился к команде в зимнее трансферное окно, он провел за ЦСКА 12 матчей, забив один мяч.

Накануне другой футболист ЦСКА, защитник Марио Фернандес заявил, что после сезона приостановит свою карьеру и вернется из России в Бразилию.

В заключительном 30-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле сыграет с "Ростовом". Игра пройдет 21 мая и стартует в 17:00 мск.