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Футболист "Спартака" Бакаев определится с дальнейшей карьерой после сезона

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" заявил, что решение по тому, оставаться или нет в команде, будет принимать по окончании сезона.

"Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение. Есть ли предложение от "Зенита"? Герман (Ткаченко, агент – ИФ) со мной это не обсуждал", - приводит слова Бакаева "Спорт-Экспресс".

Ранее СМИ сообщали, что Бакаев не будет продлевать истекающий этим летом контракт со "Спартаком" и на правах свободного агента перейдет в петербургский "Зенит". В 2015 году по такому же формату футболистом "Зенита" стал игравший за "Спартак" нападающий Артем Дзюба.

футбол ФК Спартак ФК Зенит Зелимхан Бакаев
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