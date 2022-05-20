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Волейбольный "Локомотив" все же извинился за оскорбительную реплику главного тренера

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Эмоциональная фраза главного тренера женского волейбольного клуба "Локомотив" Андрея Воронкова в отношении игрока "Уралочки-НТМК" не преследовала цель кого-либо унизить, говорится в заявлении команды из Калининграда.

"Волейбольный клуб "Локомотив" искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с "Уралочкой-НТМК", - говорится в заявлении на сайте "Локомотива".

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"Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии", - подчеркивается в тексте обращения.

Во время прямой телетрансляции финала в эфир попала установка Воронкова на тайм-ауте. В частности, одну из своих подопечных главный тренер "Локомотива" упрекнул словами в отношении игрока "Уралочки": "почему ты опять ловишь эту обезьяну?". В "Уралочке" сочли, что жертвой оскорбления стала кубинская волейболистка Айлама Монтальво.

19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола приняла решение дисквалифицировать на срок до двух лет Воронкова за оскорбление игрока команды-соперника и отказ принести извинения.

"Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча", - объяснили ситуацию в "Локомотиве".

"Нам очень не хотелось, чтобы сложившаяся ситуация испортила впечатление от прекрасного волейбола и яркого финала. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны", - подчеркивается в заявлении.

"Мы еще раз приносим извинения ВК "Уралочка-НТМК", прекрасной волейболистке этой команды Айламе Сесе Монталво, всем болельщикам, поклонникам волейбола и любителям спорта!" - говорится в заявлении.

12 мая "Локомотив" обыграл соперниц из "Уралочки-НТМК" в пятом матче финальной серии чемпионата России. Игра на площадке "Локомотива" завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу калининградской команды. Счет в серии до трех побед - 3-2 в пользу "Локомотива", который второй раз подряд стал чемпионом России.

Между тем, волейболистка Айлама Монталво вскоре покинула "Уралочку", но ее отъезд в клубе объяснили не расистским скандалом, а желанием спортсменки играть в другой лиге, "где климат потеплее".

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