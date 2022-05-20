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ЦСКА объявил о расставании с Аланом Дзагоевым

ЦСКА объявил о расставании с Аланом Дзагоевым
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА расторг соглашение с полузащитником Аланом Дзагоевым.

"Российский полузащитник и клуб договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон", - говорится в сообщении.

31-летний Дзагоев провел за ЦСКА с 2008 года 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, признавался лучшим молодым игроком премьер-лиги в 2008 году, девять раз попадал в список 33 лучших игроков сезона.

Генеральный директор ФК ЦСКА Роман Бабаев заявил что "Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба".

"Дзага перешел к нам в 17 лет, и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол "Рубину" каждый болельщик ПФК ЦСКА будет помнить до конца жизни", - отметил Бабаев.

"Несмотря на многочисленные повреждения, Алан всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты. В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды. Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба", - подчеркнул гендиректор.

Ранее на этой неделе ЦСКА объявил об уходе из команды защитника Марио Фернандеса.

"После матча с "Ростовом" будет организована церемония чествования Алана, Марио Фернандеса и других футболистов, покидающих клуб. Приглашаем всех болельщиков на заключительный матч сезона!", - говорится в сообщении армейского клуба.

Игра ЦСКА - "Ростов" пройдет 21 мая и стартует в 17:00 мск.

футбол ФК ЦСКА
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