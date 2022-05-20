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Германия и Италия забросили 13 шайб на двоих в матче чемпионата мира

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Германии с крупным счетом обыграли команду Италии в матче предварительного раунда чемпионата мира в Финляндии.

Результат встречи – 9:4 (4:0, 2:1, 3:3) в пользу немецких хоккеистов.

Для сборной Германии это четвертая победа в пяти матчах. Набрав 12 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице группы A. Столько же баллов и у располагающихся выше Канады и Швейцарии, но у них, проведших на одну игру меньше, преимущество по дополнительным показателям.

Что касается Италии, она находится на седьмой строчке (1 балл).

В параллельно шедшем матче группы B Финляндия со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) разгромила Великобританию. У финнов 13 очков и первое место в группе; британская команда на последнем месте (1 очко).

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая без участия отстраненных от турнира россиян и белорусов.

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