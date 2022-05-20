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ЦСКА победил "Зенит" на старте финальной серии Единой лиги ВТБ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА обыграли соперников из "Зенита" (Санкт-Петербург) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 83:59 (20:8, 26:22, 16:18, 21:11).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, он набрал 25 очков.

ЦСКА повел в финальной серии до трех побед со счетом 1:0.

Следующая игра серии также пройдет в Москве, она запланирована на 22 мая.

Единая лига ВТБ проводится с 2008 года, все ее розыгрыши выигрывал московский ЦСКА, всего у столичного клуба 11 титулов чемпиона. "Зенит" впервые дошел до финальной серии турнира.

баскетбол Единая лига ВТБ
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