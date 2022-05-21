ВФЛА предстоит трехлетний мониторинг после восстановления в World Athletics

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики выполнила почти все пункты дорожной карты по восстановлению членства в международной федерации (World Athletics), завила "Интерфаксу" исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

"Скажем так, дорабатываются последние нюансы. Это кодекс этики, который мы должны принять, независимый аудит, а потом трехгодичный мониторинг. Работа движется в достаточно правильном хорошем направлении", - сказала Привалова.

Членство ВФЛА в Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике, а российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом. В настоящее время ВФЛА выполняет пункты ранее разработанной дорожной карты по восстановлению, а осенью ожидается проведения аудита ВФЛА, после чего может быть восстановлено полноценное членство.