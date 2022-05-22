Сборная Великобритании потерпела шестое поражение подряд на ЧМ-2022 по хоккею

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии одержали победу над соперниками из Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии.

Итоговый счет воскресного поединка в Тампере - 4:3 (0:2, 2:1, 2:0) в пользу Латвии.

В группе B Латвия занимает пятое место (8 очков). Великобритания потерпела шестое поражение подряд и с одним баллом замыкает таблицу.

В Хельсинки в группе А немцы победили казахстанцев - 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Команда Казахстана занимает последнее место с нулем в активе. Германия занимает вторую строчку (15).

На ЧМ-2022 выступают 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. По четыре лучшие команды каждой из групп выходят в четвертьфинал.

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.