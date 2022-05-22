Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг Roland Garros
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла Астру Шарму из Австралии в первом круге Roland Garros-2022, стартовавшего в Париже.
Результат встречи - 4:6, 6:4, 7:5 в пользу Грачевой, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 71-е место. Шарма располагается на 144-й строчке.
Следующей соперницей Грачевой может стать пятая ракетка мира эстонка Анейтт Контавейт, если последняя обыграет австралийку Айлу Томлянович (44 номер).