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Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг Roland Garros

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла Астру Шарму из Австралии в первом круге Roland Garros-2022, стартовавшего в Париже.

Результат встречи - 4:6, 6:4, 7:5 в пользу Грачевой, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 71-е место. Шарма располагается на 144-й строчке.

Следующей соперницей Грачевой может стать пятая ракетка мира эстонка Анейтт Контавейт, если последняя обыграет австралийку Айлу Томлянович (44 номер).

теннис Roland Garros Варвара Грачева
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