Поиск

Россиянин Карацев проиграл на старте Roland Garros

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг турнира Большого шлема Roland Garros-2022, проходящего в Париже.

В стартовом раунде Карацев потерпел поражение от Уго Карабелли из Аргентины - 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5). Поединок продолжался 4 часа 17 минут.

В настоящее время Карацев занимает 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карабелли - 154-е.

Следующим соперником аргентинца будет девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Из россиян ранее барьер первого круга преодолел Карен Хачанов (24 номер рейтинга), во вторник начнут выступления Андрей Рублев (7) и Даниил Медведев (2).

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros завершатся 5 июня. Общий призовой фонд турнира 43,6 млн евро. Победитель получит 2,2 млн евро.

Теннис Аслан Карацев Roland Garros
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Милан" спустя 11 лет вернул звание чемпиона Италии по футболу

"Милан" спустя 11 лет вернул звание чемпиона Италии по футболу

"Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу

"Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и вышел в лидеры чемпионата "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и вышел в лидеры чемпионата "Формулы-1"

Дзюба покинул "Зенит"

Дзюба покинул "Зенит"

Точку поставила драма в Казани. Итоги чемпионата России по футболу

Точку поставила драма в Казани. Итоги чемпионата России по футболу

"Рубин" с Леонидом Слуцким вылетел из Российской премьер-лиги

ФК "Сочи" разгромил "Динамо" и впервые стал серебряным призером РПЛ

ФК "Сочи" разгромил "Динамо" и впервые стал серебряным призером РПЛ

ATP и WTA сняли рейтинговые очки с турнира в Уимблдоне из-за недопуска россиян

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ЦСКА объявил о расставании с Аланом Дзагоевым

ЦСКА объявил о расставании с Аланом Дзагоевым