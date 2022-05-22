Россиянин Карацев проиграл на старте Roland Garros
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг турнира Большого шлема Roland Garros-2022, проходящего в Париже.
В стартовом раунде Карацев потерпел поражение от Уго Карабелли из Аргентины - 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5). Поединок продолжался 4 часа 17 минут.
В настоящее время Карацев занимает 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карабелли - 154-е.
Следующим соперником аргентинца будет девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Из россиян ранее барьер первого круга преодолел Карен Хачанов (24 номер рейтинга), во вторник начнут выступления Андрей Рублев (7) и Даниил Медведев (2).
Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros завершатся 5 июня. Общий призовой фонд турнира 43,6 млн евро. Победитель получит 2,2 млн евро.