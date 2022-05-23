"Спартак" закрыл вторую команду из-за финансовых проблем

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" решил закрыть свою вторую команду, которая играла в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на сайте ФК.

"Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение закрыть вторую команду. Таким образом, "Спартак-2" не примет участия в следующем сезоне ФНЛ. Дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что созданный в 2013 году проект "Спартак-2" "помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм".

"Однако в изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование "Спартака-2" признано нецелесообразным", - говорится в сообщении.

Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды.

"Спартак-2" начал свой турнирный путь в Профессиональной футбольной лиге, а в 2015 году завоевал путевку в ФНЛ.