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ФК "Урал" намерен выкупить у ЦСКА вратаря Помазуна

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) рассматривает вариант выкупа вратаря Ильи Помазуна у московского клуба ЦСКА, сообщил президент екатеринбургского ФК Григорий Иванов.

"Про Илью Помазуна мы ведем переговоры с ЦСКА. Мы видим сейчас, что ЦСКА заключили контракт с Игорем Акинфеевым, продлили еще на два года. Мы думаем, что все-таки наши переговоры увенчаются успехом. Мы очень хотим оставить Илью, и будем даже стараться его выкупить, будем стараться предложить какие-то деньги", - сказал Иванов журналистам в понедельник в Екатеринбурге.

В том числе рассматривается вариант выкупа вратаря в рассрочку. "Как получится. Мы очень хотим, чтобы этот вратарь остался в нашем клубе", - заключил президент екатеринбургского ФК.

Помазун родился в Калининграде. В 2012 году в возрасте 15 лет дебютировал за ЦСКА в молодежном первенстве РПЛ. В составе главной команды ЦСКА в официальном матче Премьер-Лиги Помазун впервые сыграл в 2017 году. Перед стартом сезона 2020-2021 он пополнил состав "Урала" на правах аренды из ЦСКА.

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