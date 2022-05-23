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Десятилетний вратарь избил судей на хоккейном турнире под Екатеринбургом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вратарь екатеринбургской команды ДЮСШ №19 Артемий Акшумов напал на судей во время матча против первой другой команды, представляющей эту школу.

Инцидент с участием 10-летнего голкипера произошел незадолго до окончания встречи на детском турнире в Курганово в Свердловской области. Находясь у своих ворот, юный хоккеист выслушал разъяснения одного из судей и в ответ ударил его кулаком. После этого он подъехал к другому арбитру и с размахом ударил того клюшкой сначала по спине, потом по голове и пытался добавить кулаком.

Оба арбитра устояли на ногах, им удалось успокоить игрока.

К тому моменту команда с Акшумовым в воротах проигрывала со счетом 1:10.

хоккей Свердловская область
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