Сборная Чехии вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии обыграли соперников из команды Соединенных Штатов Америки в матче группового турнира чемпионата мира, который проходит в Финляндии.

Результат встречи - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Победу чехам принес гол Матея Блюмеля (8-я минута).

Сборная Чехии, идущая на третьем месте в группе B, набрала 13 очков и гарантировала себе место в первой четверке, что позволит команде сыграть в 1/4 финала чемпионата. США занимают четвертое место (10 очков). Лидеры группы - Финляндия (16 очков) и Швеция (15 очков).

Чехия завершит групповой этап матчем против Финляндии, США - против Норвегии, обе игры состоятся 24 мая.

Чемпионат мира проходит с Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.