Поиск

Надаль вышел во второй круг Roland Garros

Надаль вышел во второй круг Roland Garros
Фото: Adam Pretty/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат матча - 6:2, 6:2, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 2 минуты.

Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Томпсон - 82-е.

Соперником Надаля в матче второго круга станет Корентен Муте (Франция, 139-е место рейтинга), обыгравший победителя Roland Garros-2015 Стэна Вавринку (Швейцария, 264).

Надаль - рекордсмен по титулам на Roland Garros, на его счету 13 титулов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Общий призовой фонд турнира 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

теннис Рафаэль Надаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джокович вышел в третий круг Roland Garros

"Црвена Звезда" передумала приглашать Дзюбу

"Црвена Звезда" передумала приглашать Дзюбу

Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Минимум 12 человек пострадали в столкновениях с полицией перед финалом Лиги Конференций

Минимум 12 человек пострадали в столкновениях с полицией перед финалом Лиги Конференций

Канада сыграет со Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Россиянин Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23

Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23

Швейцария стала победителем группы на ЧМ по хоккею и в 1/4 финала сыграет с США

Швейцария стала победителем группы на ЧМ по хоккею и в 1/4 финала сыграет с США

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros