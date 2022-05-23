Надаль вышел во второй круг Roland Garros
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros.
Результат матча - 6:2, 6:2, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 2 минуты.
Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Томпсон - 82-е.
Соперником Надаля в матче второго круга станет Корентен Муте (Франция, 139-е место рейтинга), обыгравший победителя Roland Garros-2015 Стэна Вавринку (Швейцария, 264).
Надаль - рекордсмен по титулам на Roland Garros, на его счету 13 титулов.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.
Общий призовой фонд турнира 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.