Казахстан обыграл Италию и сохранил прописку в элитном дивизионе ЧМ по хоккею

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная Казахстана по хоккею нанесла поражение команде Италии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии.

Результат поединка, состоявшегося в Хельсинки, - 5:2 (2:1, 1:1. 2:0). Казахстанцы одержали первую победу на турнире после шести поражений. До матча с итальянцами они занимали последнее место в группе А с нулем очков в активе.

Победа над итальянцами позволила Казахстану получить три очка и подняться в турнирной таблице на седьмое место, которое позволяет сохранить место в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2023 года. Италия вылетела в первый дивизион.

Казахстан выступает в элитной группе чемпионата мира с 2019 года.