150 тыс. участников вышли на старт полумарафона "ЗаБег.РФ"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - 150 тыс. любителей бега одновременно вышли на старт в 85 городах и 11 часовых поясах в рамках полумарафона "ЗаБег.РФ".

Вместе с жителями городов, в старте приняли участие главы регионов и представители администраций городов, профессиональные спортсмены и медийные лица: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, глава Красноярска Сергей Еремин, футболист Вячеслав Малофеев, заслуженный мастер спорта Иван Алыпов и другие.

Официальный старт забегу в столице дала руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.

"Вся наша команда почувствовала невероятную гордость, когда мы увидели огромное количество участников, которые хотят к нам присоединиться. Великолепная погода. Невероятная трасса вдоль главных достопримечательностей столицы, много бега, огромное количество болельщиков, которые будут поддерживать на трассе. Надеюсь, что в следующем году Забег.РФ станет уже международным", заявила она.

Участники пробежали четыре дистанции — 1 км, 5 км, 10 км или 21 км. Суммарно они преодолели расстояние в миллион километров. Самые массовые старты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. Теперь города претендуют на звание "Беговой столицы России". В прошлом году этот статус получил Санкт-Петербург.

Лучшие результаты на полумарафонской дистанции показали Сергеева Наталья (1:18:54) из Хабаровска и Гриценко Виталий (1:04:23) из Нижнего Новгорода.

"ЗаБег.РФ" проводится ежегодно с мая 2017 года. Тогда он прошел одновременно в 10 городах России. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году - 19. В 2020 году представители бегового сообщества одновременно вышли на старт уже во всех субъектах Российской Федерации. Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона. В 2020 и 2021 годах Забег.РФ установил два рекорда Гиннесса как "Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно".