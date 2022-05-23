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Артем Дзюба завел подкаст про кино

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Бывший нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба завел подкаст, посвященный кино и сериалам, на платформе "Яндекс Музыка", сообщается в релизе.

"Теперь Дзюба обсуждает культовые сериалы, кинопрокат и шедевры мирового кинематографа. В диалогах с актером Максимом Лагашкиным (Аритмия, Географ глобус пропил и др.) он разгадывает тайны любимых фильмов, отвечает на самые интересные вопросы о кино и вспоминает истории по обе стороны экрана. Например, о своем первом выходе в костюме супергероя комиксов Marvel", - говорится в сообщении.

Сам футболист отметил, что ему "близка самоирония и юмор Дэдпула".

"Он на своей волне и принимает решения в пылу. Живой персонаж, свой парень. Первый раз я вышел в костюме Дэдпула на футбольное поле во время награждения чемпионата России. Тогда Райан Рейнольдс, который играет этого супергероя в кино, поставил мне даже "лайк" в твиттере", – говорит Дзюба.

"​​Кино, как и футбол, со мной из детства. "Дзюбакаст" это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов", - отметил он, подчеркнув, что его выпуски "это не интервью, а серия любительских разговоров о кино".

Отмечается, что всего будет пять эпизодов продолжительностью 15-20 минут каждый. Слушатели узнают об отношении Артема к сериалам "Друзья" и "Улицы разбитых фонарей", фильмам "Карты, деньги, два ствола" и "Майор Гром: Чумной доктор", к спортивным драмам "Стрельцов" и "Легенда №17", а также к "Симпсонам" и другим проектам.

33-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе "Зенита". 22 мая он сообщил, что покидает команду.

футбол Артем Дзюба
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