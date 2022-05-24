Сторожук назначен главным тренером ФК "Краснодар"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Александр Сторожук официально назначен главным тренером "Краснодара", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Главный тренер Александр Сторожук вступит в новый сезон без приставки "исполняющий обязанности". Год назад, 2 июня, он возглавил "Краснодар-2", а уже в начале 2022 года занял пост наставника основной команды", - говорится в сообщении.

Его помощниками будут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, отвечающий за физподготовку, и тренер по технике Антон Поправкин. Михаил Савченко задействован в работе с вратарями.

Все ассистенты главного тренера являются представителями системы Академии ФК "Краснодар".

2 марта клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Даниэлем Фарке. Немецкий специалист стал наставником "Краснодара" в середине января. Команда под его руководством не успела провести ни одного официального матча.