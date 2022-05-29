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Полиция Парижа перед финалом ЛЧ применила слезоточивый газ против безбилетных фанатов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ близ парижского стадиона "Стад де Франс" в преддверии финального матча футбольной Лиги чемпионов, сообщает в субботу газета Figaro.

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Беспорядки произошли, когда группы из десятков безбилетных болельщиков предприняли попытки прорваться на стадион. По словам очевидцев, некоторым из них это удалось.

Французские СМИ отмечают, что от слезоточивого газа пострадали и фанаты, у которых билеты на матч были.

В итоге из-за беспорядков матч, который планировалось начать в 22:00 по московскому времени, начался на 37 минут позже. Это дало возможность занять свои места части болельщиков, которые из-за напряженной обстановки не смогли вовремя зайти на стадион.

Figaro отмечает, что ситуация осложнялась тем, что в Париже в субботу бастуют сотрудники общественного транспорта. Поэтому зрителям советовали заранее приезжать к "Стад де Франс".

Финальный матч вызвал особенный интерес у фанатов из Англии: около 60 тыс. из них приехали в Париж, причем две трети - без билетов на игру. При этом, по словам очевидцев, попытки прорвать на стадион предпринимали не англичане, а жители Парижа.

В районе стадиона в субботу вечером работают почти 7 тыс. сотрудников полиции. В финальном матче играют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Париж Ливерпуль Реал
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