Полиция Парижа перед финалом ЛЧ применила слезоточивый газ против безбилетных фанатов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ близ парижского стадиона "Стад де Франс" в преддверии финального матча футбольной Лиги чемпионов, сообщает в субботу газета Figaro.

Беспорядки произошли, когда группы из десятков безбилетных болельщиков предприняли попытки прорваться на стадион. По словам очевидцев, некоторым из них это удалось.

Французские СМИ отмечают, что от слезоточивого газа пострадали и фанаты, у которых билеты на матч были.

В итоге из-за беспорядков матч, который планировалось начать в 22:00 по московскому времени, начался на 37 минут позже. Это дало возможность занять свои места части болельщиков, которые из-за напряженной обстановки не смогли вовремя зайти на стадион.

Figaro отмечает, что ситуация осложнялась тем, что в Париже в субботу бастуют сотрудники общественного транспорта. Поэтому зрителям советовали заранее приезжать к "Стад де Франс".

Финальный матч вызвал особенный интерес у фанатов из Англии: около 60 тыс. из них приехали в Париж, причем две трети - без билетов на игру. При этом, по словам очевидцев, попытки прорвать на стадион предпринимали не англичане, а жители Парижа.

В районе стадиона в субботу вечером работают почти 7 тыс. сотрудников полиции. В финальном матче играют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".