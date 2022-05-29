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Джокович стал первым четвертьфиналистом Roland Garros-2022

Джокович стал первым четвертьфиналистом Roland Garros-2022
Новак Джокович
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции Roland Garros.

Результат встречи – 6:1, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.

Сербский спортсмен в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает первое место, Шварцман – 16-е.

Таким образом, Джокович стал первым четвертьфиналистом Roland Garros-2022. В 1/4 финала турнира он сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, №9 рейтингаATP) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).

теннис Roland Garros
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