Джокович стал первым четвертьфиналистом Roland Garros-2022
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции Roland Garros.
Результат встречи – 6:1, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.
Сербский спортсмен в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает первое место, Шварцман – 16-е.
Таким образом, Джокович стал первым четвертьфиналистом Roland Garros-2022. В 1/4 финала турнира он сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, №9 рейтингаATP) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).