Сборная Чехии забросила 8 шайб в ворота команды США и завоевала бронзу ЧМ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии одержали победу над соперниками из национальной команды США в матче за третье место проходящего в Финляндии чемпионата мира.

Результат встречи – 8:4 (1:3, 1:0, 6:1) в пользу Чехии, которая, таким образом, стала бронзовым призером ЧМ. Хет-трик в составе команды оформил Давид Пастрняк.

В 20:20 мск стартует финальный матч: борьбу за золото поведут Финляндия и Канада.

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая. В турнире не принимают участие сборные России и Белоруссии: они были отстранены от розыгрыша из-за проводимой РФ спецоперации на Украине.