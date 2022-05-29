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Гандболистки "Ростов-Дона" в седьмой раз выиграли чемпионат России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гандболистки "Ростов-Дона" стали победительницами чемпионата России, несмотря на поражение от ЦСКА во втором матче финала турнира.

ЦСКА выиграл второй матч с результатом 29:28. В первом матче оказались сильнее ростовские гандболистки - 27:22.

Таким образом, "Ростов-Дон" выиграл финал чемпионата России с общим счетом 55:51.

"Ростов-Дон" в седьмой раз выиграл чемпионат России, победителем предыдущего розыгрыша был ЦСКА.

Бронзовым призером чемпионата стала "Лада" (Тольятти), выигравшая матч за третье место у звенигородской "Звезды".

гандбол
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