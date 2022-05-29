Финляндия обыграла Канаду и стала четырехкратным чемпионом мира по хоккею

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу над соперниками из Канады в финале чемпионата мира.

Встреча в Тампере завершилась с результатом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Счет в матче открыл канадец Дилан Козенс (25-я минута). Следующие три шайбы в игре забросили финские хоккеисты - дважды Микаэль Гранлунд (45 и 46), еще одну Йоэль Армиа (55). Канада смогла свести основное время матча вничью благодаря голам Зака Уайтклауда (58) и Макса Комтуа (59).

Решающую шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен (67).

Финляндия стала четырехкратным чемпионом мира по хоккею, до этого финская команда выигрывала турниры в 1995, 2011 и 2019 годах.

Бронзовые медали чемпионата получила команда Чехии, обыгравшая США в матче за третье место со счетом 8:4.

Чемпионат мира проходил в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая. В турнире не принимали участие сборные России и Белоруссии, 28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) приостановила участие российских и белорусских сборных и клубов в своих соревнованиях из-за событий на Украине.

Следующий чемпионат мира изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако IIHF перенесла его в Ригу и Тампере, турнир пройдет в мае 2023 года.