Замбиец Кангва перейдет из тульского "Арсенала" в "Црвену Звезду"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник тульского "Арсенала" Кингс Кангва подписал контракт с сербским клубом "Црвена Звезда", сообщает пресс-служба российского клуба.

В "Арсенале" Кингс выступал с июля 2019 года. Футболист провел за "оружейников" 48 матчей в чемпионате России, в которых забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач. В Кубке России - 7 игр, один гол и одна результативная передача.

В этом сезоне замбиец стал самым результативным футболистом "Арсенала", набрав по системе "гол+пас" 9 (4+5) баллов.

Выступая за тульский клуб, молодой полузащитник пробился в состав национальной сборной Замбии.

Тульский "Арсенал" по итогам сезона в РПЛ занял последнее, 16-е место и вылетел в Футбольную национальную лигу.