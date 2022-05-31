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Футболист Борис Ротенберг покинул "Локомотив"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" расстался с защитником Борисом Ротенбергом, сообщается на сайте ФК.

"Сегодня, 31 мая, завершается срок действия контракта с "Локомотивом" у 36-летнего защитника Бориса Ротенберга", - говорится в сообщении во вторник.

Борис Ротенберг, сын российского бизнесмена Бориса Ротенберга, является воспитанником финского футбола. В 2010 году перешел в петербургский "Зенит", однако несколько лет провел на правах аренды в ряде российских клубов. С 2011 по 2016 годы числился игроком московского "Динамо", после этого перешел в столичный "Локомотив".

В составе "Локомотива" футболист по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, три раза – Кубок России.

футбол ФК Локомотив
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