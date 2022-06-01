Чемпион ОИ-1992 Давыдов считает, что Радулов поможет "Ак Барсу"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Переход нападающего Александра Радулова в казанский "Ак Барс" принесет пользу хоккейному клубу, выразил мнение победитель Олимпиады-1992 Евгений Давыдов.

"Я хорошо знаю Александра Радулова, очень приятный человек. Я думаю, что он поможет "Ак Барсу", - сказал Давыдов "Интерфаксу".

О том, что Радулов заключает контракт с "Ак Барсом", ранее сообщил агент Юрий Николаев.

"Контракт подписан на два года", - заявил Николаев "Матч ТВ".

Предыдущим клубом 35-летнего Радулова был "Даллас". В сезоне-2021/22 Радулов провел 71 матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и набрал 22 (4+18 по системе "гол+пас") очка. Также на его счету три игры без результативных действий в рамках плей-офф.

В НХЛ он играл также за "Квебек", Нэшвилл" и "Монреаль", в России – за московское "Динамо", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. Он – обладатель Кубка Гагарина в составе "Салавата Юлаева", двукратный чемпион мира в составе сборной России.

Что касается 54-летнего Давыдова, помимо золота ОИ-1992, он выиграл ЧМ-1990. На клубном уровне стал чемпионом СССР в составе ЦСКА.