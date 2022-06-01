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Сборная Украины по футболу вышла в финал отбора за путевку на ЧМ-2022

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины со счетом 3:1 нанесли поражение команде Шотландии в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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На 33-й минуте прошедшей в Глазго встречи Андрей Ярмоленко вывел украинцев вперед, на 49-й Роман Яремчук упрочил преимущество в счете.

На 79-й минуте Каллуму Макгрегору удалось сократить отставание в счете, но на пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени сборная Украины вновь провела гол, его автором стал Артем Довбик.

Матч должен был пройти в марте, но был перенесен из-за ситуации на Украине.

5 июня украинская команда в решающем матче за путевку на ЧМ сыграет с Уэльсом.

футбол ЧМ-2022
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