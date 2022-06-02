Футболист сборной Германии Рюдигер перешел из "Челси" в "Реал"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о переходе защитника лондонского "Челси" Антонио Рюдигера.

"ФК "Реал Мадрид" достиг соглашения с Антонио Рюдигером, который будет связан с клубом в ближайшие четыре сезона", - говорится в сообщении пресс-службы "Реала".

29-летний футболист выступал за "Челси" с 2017 года. В составе лондонского клуба он по разу выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, клубный чемпионат мира. Также он защищал цвета немецкого "Штутгарта" и итальянской "Ромы".

В составе сборной Германии Рюдигер выиграл Кубок конфедераций-2017 в России.