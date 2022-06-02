"Спартак" подтвердил уход Кутепова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Защитник футбольного клуба "Спартак" (Москва) Илья Кутепов покинет команду по истечении срока контракта, подтверждает пресс-служба ФК. Ранее о завершении выступлений за "Спартак" сообщил в соцсетях сам Кутепов.

"В конце июня истечет срок соглашения между "Спартаком" и защитником Ильей Кутеповым. После этого 28-летний футболист покинет наш клуб в статусе свободного агента", - говорится в сообщении клуба.

Кутепов дебютировал в "Спартаке" в 2012 году и провел за команду 114 матчей. В 2016 году в составе "Спартака" Кутепов стал чемпионом России, в 2022 году - обладателем Кубка России.

На счету Кутепова 13 матчей за сборную России по футболу.

Кутепов - не первый футболист, покинувший "Спартак" свободным агентом по завершении сезона-2021/22: сообщалось, что клуб не стал продлевать контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.