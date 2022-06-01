"Спартак" не стал продлевать контракт с Бакаевым

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сообщил об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.

"Срок контракта между "Спартаком" и полузащитником Зелимханом Бакаевым подошел к концу. 25-летний игрок продолжит карьеру в другом клубе", - говорится в сообщении пресс-службы "красно-белых".

Бакаев - воспитанник "Спартака" и выпускник Академии имени Федора Черенкова. Он выступал за молодежный состав и "Спартак-2", а в 2015 году дебютировал за основу.

За первую команду москвичей Бакаев провел 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. С 2019 года он вызывается в сборную России, за которую сыграл в 12 матчах.

В 2017 году Бакаев стал со "Спартаком" победителем Суперкубка России, в 2018 - обладателем бронзовой медали РПЛ, а в 2021 - серебряной. В 2022 году вместе с командой он выиграл Кубок России.

Кроме того, испанский "Эльче" воспользовался правом выкупа у "Спартака" трансфера нападающего Эсекеля Понсе. С февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован клубом Примеры.

25-летний Понсе выступал за "Спартак" с лета 2019 года. С тех пор он провел 73 матча и забил 25 мячей, представлял "красно-белых" в олимпийской сборной Аргентины.