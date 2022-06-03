Мамаев покинул "Химки"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные "Химки" расстались с тремя футболистами, сообщает пресс-служба клуба в пятницу.

"Химки" покидают Павел Мамаев, Гиа Григалава и Бесард Сабович.

Полузащитник Мамаев выступал за "Химки" с декабря 2021 года. Он - чемпион России в составе ЦСКА. До 2016 года неоднократно вызывался в сборную России по футболу.

В мае 2019 года московский суд отправил Мамаева (тогда он выступал за "Краснодар") в колонию за нанесение побоев, в сентябре того же года он был освобожден по УДО.

Полузащитник Сабович играл за "Химки" с лета 2021 года, Григалава с - 2022 года.