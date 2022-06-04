Польская теннисистка Швентек вновь выиграла Roland Garros

Ига Швентек Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Представительница Польши Ига Швентек стала победительницей теннисного турнира Большого шлема Roland Garros-2022 во Франции.

В финале соревнования первая ракетка мира победила американку Кори Гауфф, занимающую в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 23-е место – 6:1, 6:3.

Таким образом, Швентек повторила свой успех 2020 года, когда она также выиграла Roland Garros.

Из российских теннисисток дальше всех в женском одиночном разряде продвинулась 20-я ракетка мира Дарья Касаткина, которая дошла до полуфинала и уступила как раз Швентек.

Roland Garros-2022 завершится в воскресенье финальным матчем соревнования в мужском одиночном разряде: сыграют испанец Рафаэль Надаль (№5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) и Каспер Рууд (Норвегия, 8).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.