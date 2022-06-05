Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на ЧМ-2022

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины потерпели поражение от Уэльса в матче за путевку на чемпионат мира 2022 года.

Результат финальной встречи стыкового раунда в Кардиффе - 1:0 в пользу Уэльса. На 34-й минуте состоялся автогол украинца Андрея Ярмоленко.

Таким образом, сборная Уэльса впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира.

Уэльс и Украина заняли вторые места в группах в рамках европейской отборочной кампании ЧМ-2022 и получили право сыграть в стыковых матчах. В полуфинале дополнительной отборочной стадии Уэльс обыграл Австрию (2:1), Украина - Шотландию (3:1). При этом матчи с участием сборной Украины были перенесены с марта на июнь в связи с ситуацией в стране.