Поиск

Игровой свитер Уэйна Гретцки продан за рекордную сумму

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Игровой свитер "Эдмонтон Ойлерз", в котором играл канадский хоккеист Уэйн Гретцки, продан на аукционе Grey Flannel Auctions за $1,452 млн, сообщает ESPN.

В этой форме он выступал в плей-офф Национальной хоккейной лиги в сезоне-1987/88 – последним в составе "Эдмонтона". Будучи игроком этой команды, Гретцки четыре раза выиграл Кубок Стэнли, в том числе – в 1988 году

Отмечается, что $1,452 млн – рекордная сумма, которую когда-либо платили за хоккейный свитер. Предыдущий рекорд составлял $1,3 млн, за эту сумму был продан свитер, в котором Пол Хендерсон играл в Суперсерии 1972 года Канада - СССР.

Гретцки является самым результативным игроком в истории НХЛ, на его счету 894 года в 1487 матчах. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801 гол в 1767 матчах), третье – россиянин Александр Овечкин (780 точных бросков в 1274 встречах), который пока еще продолжает игровую карьеру.

хоккей НХЛ Уэйн Гретцки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять голов Месси помогли сборной Аргентины разгромить Эстонию

Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на ЧМ-2022

Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

Представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU

Представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU

Дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон" в матче серии плей-офф

Российский тяжеловес Волков нокаутировал Розенстрайка на турнире UFC

Польская теннисистка Швентек вновь выиграла Roland Garros

Польская теннисистка Швентек вновь выиграла Roland Garros

Рууд победил Чилича и сыграет в финале Roland Garros-2022 с Надалем

Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира

Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира

Надаль в 14-й раз вышел в финал Roland Garros