Игровой свитер Уэйна Гретцки продан за рекордную сумму

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Игровой свитер "Эдмонтон Ойлерз", в котором играл канадский хоккеист Уэйн Гретцки, продан на аукционе Grey Flannel Auctions за $1,452 млн, сообщает ESPN.

В этой форме он выступал в плей-офф Национальной хоккейной лиги в сезоне-1987/88 – последним в составе "Эдмонтона". Будучи игроком этой команды, Гретцки четыре раза выиграл Кубок Стэнли, в том числе – в 1988 году

Отмечается, что $1,452 млн – рекордная сумма, которую когда-либо платили за хоккейный свитер. Предыдущий рекорд составлял $1,3 млн, за эту сумму был продан свитер, в котором Пол Хендерсон играл в Суперсерии 1972 года Канада - СССР.

Гретцки является самым результативным игроком в истории НХЛ, на его счету 894 года в 1487 матчах. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801 гол в 1767 матчах), третье – россиянин Александр Овечкин (780 точных бросков в 1274 встречах), который пока еще продолжает игровую карьеру.