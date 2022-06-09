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Ленинградский блокадник примет участие в сверхмарафоне вокруг озера Ильмень

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Около 30 российских спортсменов разных возрастов и регионов станут участниками XXVIII 250-километрового сверхмарафона вокруг новгородского озера Ильмень, сообщили "Интерфаксу" в четверг в оргкомитете забега.

"Ожидается, что в числе бегунов будет 83-летний ленинградский блокадник Юрий Грачевский", - сказал собеседник агентства.

Марафонцы стартуют 23 июня в 9:00. По традиции старт состоится у монумента "Тысячелетие России" в Новгородском кремле.

За трое суток легкоатлетам предстоит преодолеть круговой маршрут Великий Новгород-Шимск-Старая Русса-Великий Новгород. Бегуны финишируют 26 июня в 13:00 на центральной, Софийской площади Великого Новгорода.

Местные синоптики ожидают относительно благоприятную погоду на дни пробега, однако отмечают, что прогноз еще будет корректироваться.

Ильменский пробег является самым протяженным марафоном вокруг озер в России.

Новгород
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