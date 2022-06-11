ФК "Спартак" подписал контракт с польским футболистом Мацеем Рыбусом

Мацей Рыбус Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" усилился 32-летним польским футболистом Мацеем Рыбусом, сообщает пресс-служба клуба в субботу.

"Опытный защитник подписал контракт с нашим клубом до 2024 года", - говорится в сообщении.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.

Рыбус начинал карьеру в польской "Легии" (провел 135 матчей, забил 16 голов, отдал 22 голевые передачи), затем выступал в России за "Терек" (провел 109 матчей, забил 19 голов, отдал 19 передач), во Франции - за "Лион" (28 матчей / 2 голевые передачи), а с 2017 года играл за московский "Локомотив" (136/3/12).

С 2009 года Рыбус провел 66 встреч за сборную Польши, принял участие в финальных турнирах двух чемпионатов Европы и чемпионата мира в России.