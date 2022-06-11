Медведев вышел в финал турнира в Нидерландах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Адрианом Маннарино в полуфинале турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Результат встречи – 7:5, 7:5 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает второе место, но после обновления 13 июня поднимается на первую строчку. Маннарино является 70-й ракеткой мира.

В финале Медведев сыграет с нидерландцем Тимом Ван Рейтовином, который в рейтинге ATP занимает 205-е место. Ранее эти теннисисты в официальных матчах друг с другом не пересекались.