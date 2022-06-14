Клубы МБА и "Самара" пополнили состав участников Единой лиги ВТБ
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Единая Лига ВТБ утвердила состав участников сезона-2022/23, сообщает пресс-служба баскетбольного турнира.
В число участников чемпионата Единой лиги ВТБ вошли московский МБА и "Самара".
В грядущем сезоне в чемпионате Единой молодежной Лиги ВТБ примут участие 12 клубов: "Автодор" (Саратов), "Астана" (Нур-Султан, Казахстан), "Енисей" (Красноярск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), МБА (Москва), "Нижний Новгород" (Нижний Новгород), "ПАРМА" (Пермь), "Самара" (Самара), УНИКС (Казань), "Цмоки-Минск" (Минск, Беларусь), ЦСКА (Москва).
Действующим победителем турнира является "Зенит".