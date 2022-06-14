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Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Германии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова победила бельгийку Марину Заневскую в матче турнира категории WTA 500 в Берлине.

СпортРоссиянка Екатерина Александрова выиграла теннисный турнир в НидерландахРоссиянка Екатерина Александрова выиграла теннисный турнир в НидерландахЧитать подробнее

Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу Александровой.

Россиянка в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 27-е место, Заневская располагается на 67-й строчке.

В следующем круге Александрова сыграет со своей соотечественницей 12-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, которая ранее победила украинку Ангелину Калинину (№37 рейтинга) – 5:7, 6:3, 6:1.

Александрова выступает в Берлине в качестве действующей победительницы турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

Также во вторник Анна Калинская (81) в Берлине выиграла у француженки Ализе Корне (34) – 6:4, 6:4. Борьбу за выход в четвертьфинал она поведет с 17-й ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии.

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