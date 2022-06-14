Германия крупно победила Италию в Лиге наций УЕФА, Венгрия разгромила Англию
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии со счетом 5:2 нанесли поражение национальной команде Италии в домашнем матче четвертого тура Лиги наций УЕФА.
В составе немецкой команды голы провели Йозуа Киммих (10-я минута), Илкай Гюндоган (45+4, с пенальти), Томас Мюллер (51), Тимо Вернер (68, 69). У действующих чемпионов Европы отличились Вильфред Ньонто (78) и Алессандро Бастони (90+4).
Команды представляют группу 3 элитного дивизиона А.
В параллельно шедшем другом матче этой группы Венгрия со счетом 4:0 в гостях обыграла Англию. Авторы голов – Роланд Шаллаи (16, 70), Жолт Надь (80), Даниэль Газдаг (89).
После четырех туров в группе лидирует Венгрия, набравшая 7 очков. Далее идут Германия (6), Италия (5) и Англия (2).