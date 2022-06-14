Определились все участники ЧМ-2022 по футболу

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сборная Коста-Рики по футболу завоевала последнюю вакантную путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В финале стыкового матча в Дохе костариканцы нанесли поражение национальной команде Новой Зеландии - 1:0.

Таким образом, определились все 32 сборные, которые выступят на ЧМ-2022. По итогам ранее прошедшей с участием уже пробившихся на турнир команд жеребьевки, полный состав групп выглядит следующим образом:

А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор

B: Англия, США, Иран, Уэльс

С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

D: Франция, Дания, Тунис, Австралия

Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика

F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада

G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун

H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция, которая выиграла золото ЧМ в 2018 в России.

Сборная России претендовала на путевку на ЧМ, но была исключена из числа участников стыковых матчей в рамках европейского отбора. Она должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, в итоге поляки прошли в финал автоматически, а там победили Швецию.1вн