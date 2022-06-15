Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

Тренер Алексей Березуцкий Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о том, что Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера команды.

"Армейский клуб и российский специалист приняли совместное решение о прекращении сотрудничества", - говорится в сообщении.

"Вместе с Алексеем Владимировичем тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян", - отмечается в сообщении.

Березуцкий назвал предыдущий сезон непростым.

"С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин. Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ПФК ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным", - сказал Березуцкий.

Генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев заявил, что в ЦСКА будут ждать братьев Березкцких в любом качестве.

"Мы благодарны Алексею за его период в качестве главного тренера ПФК ЦСКА. Он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент. Под его руководством в прошедшем сезоне команда выдала яркую серию из пяти побед подряд, дважды мы праздновали успех в принципиальном дерби со "Спартаком". Также хочется сказать спасибо Василию Березуцкому, который вернулся в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб", - сказал Бабаев.



"Двери нашего клуба всегда открыты для братьев, и мы всегда будем ждать их обратно в любом качестве!" - отметил он.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА прошлым летом, под его руководством в сезоне-2021/22 команда заняла пятое место в чемпионате России.