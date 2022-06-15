Гинер связал назначение Федотова с новой победной главой ЦСКА

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер считает, что работа Владимира Федотова, назначенного главным тренером армейской команды, ранее уже сделала премьер-лигу зрелищной.

"Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в "Сочи" и "Оренбурге", где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ПФК ЦСКА начинается новая победная глава", - приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.



"Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из "Сочи". С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб "Сочи", что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной", - отметил Гинер.

На посту главного тренера ЦСКА Федотов сменил Алексея Березуцкого.

Федотов в сезоне-2017/2018 вывел "Оренбург" в Российскую премьер-лигу, а на следующий год вместе с командой занял седьмое место в РПЛ - наивысшее достижение в истории клуба. Последним местом работы тренера был "Сочи", с которым Федотов в прошедшем сезоне завоевал серебряные медали чемпионата России.