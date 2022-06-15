Поиск

Гинер связал назначение Федотова с новой победной главой ЦСКА

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер считает, что работа Владимира Федотова, назначенного главным тренером армейской команды, ранее уже сделала премьер-лигу зрелищной.

"Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в "Сочи" и "Оренбурге", где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ПФК ЦСКА начинается новая победная глава", - приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.

"Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из "Сочи". С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб "Сочи", что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной", - отметил Гинер.

На посту главного тренера ЦСКА Федотов сменил Алексея Березуцкого.

Федотов в сезоне-2017/2018 вывел "Оренбург" в Российскую премьер-лигу, а на следующий год вместе с командой занял седьмое место в РПЛ - наивысшее достижение в истории клуба. Последним местом работы тренера был "Сочи", с которым Федотов в прошедшем сезоне завоевал серебряные медали чемпионата России.

футбол ФК ЦСКА Евгений Гинер Алексей Березуцкий Владимир Федотов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фьюри нацелился на поединки против Тайсона и Льюиса

"Зенит" подписал контракт с Бакаевым

"Зенит" подписал контракт с Бакаевым

Владимир Федотов назначен новым главным тренером ЦСКА

Владимир Федотов назначен новым главным тренером ЦСКА

Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

УЕФА разработал проект нового клубного турнира Европы

УЕФА разработал проект нового клубного турнира Европы

Минспорт в 12 раз превысил средние расходы по повышению квалификации тренеров

Германия крупно победила Италию в Лиге наций УЕФА, Венгрия разгромила Англию

Определились все участники ЧМ-2022 по футболу

"Ливерпуль" приобрел у "Бенфики" нападающего Нуньеса

Россиянам и белорусам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом

Россиянам и белорусам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом