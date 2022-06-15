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"Зенит" подписал контракт с Бакаевым

"Зенит" подписал контракт с Бакаевым
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Зелимхан Бакаев стал игроком "Зенита", заявил генеральный директор петербургского футбольного клуба Александр Медведев.

"Контракт подписан", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

25-летний российский футболист является воспитанником московского "Спартака", за который выступал до лета нынешнего года. "Спартак" не стал продлевать с Бакаевым контракт, в результате полузащитник переходит в "Зенит" на правах свободного агента.

В составе "Спартака" Бакаев стал обладателем Кубка и Суперкубка России, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

футбол ФК Зенит ФК Спартак Зелимхан Бакаев
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