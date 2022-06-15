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"Зенит" официально объявил о переходе Зелимхана Бакаева

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Зелимхан Бакаев официально стал игроком "Зенита", сообщила пресс-служба петербургского ФК.

"Соглашение с полузащитником национальной сборной России подписано по схеме "3+1", - говорится в сообщении.

"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьезно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке", - отмечается в сообщении.

Ранее в среду о трансфере Бакаева сообщал гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

25-летний российский футболист является воспитанником московского "Спартака", за который выступал до лета нынешнего года. "Спартак" не стал продлевать с Бакаевым контракт, в результате полузащитник переходит в "Зенит" на правах свободного агента.

В составе "Спартака" Бакаев стал обладателем Кубка и Суперкубка России, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

футбол ФК Зенит
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